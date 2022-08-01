ККИ сообщил о росте незаконной торговли на улицах Петербурга

За первые шесть месяцев 2022 года сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом освободили от незаконных торговых точек 600 земельных участков, сообщили 1 августа "Ведомости". Это на 55% больше, чем за аналогичный период 2021 года, при этом относительно 2020 года прирост составил 36%, а относительно 2019 года — 11%.

Одновременно выросло и количество мероприятий по освобождению земельных участков, информирует издание. За первые шесть месяцев 2022 года комитет по контролю за имуществом провел 217 таких действий по заявкам граждан, что на 64% больше, чем в 2021 году. Еще 383 мероприятия сотрудники провели в рамках организованных комитетом рейдов.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты указали, что незаконных торговых точек могло стать больше в том числе и в связи с нынешней экономической ситуацией. При этом они отметили, что борьбе с такими объектами препятствуют невозможность полной конфискации товара у продавцов и низкие штрафы для них. Так, за нарушение правил уличной торговли петербургским юрлицам грозят взыскания на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, должностным лицам — от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, а физлицам — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.