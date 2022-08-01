В течение недели испытания теплосетей будут проведены в четырёх районах Петербурга

В период с 1 по 5 августа ГУП "ТЭК СПб" будет испытывать техническую исправность теплосетей в Красносельском, Невском, Кировском и Фрунзенском районах Северной столицы, информирует пресс-служба предприятия.

На время испытаний теплоэнергетики на четверть увеличат давление в трубах. Температура подаваемой воды при этом упадёт до 40 градусов.

"Гидравлические испытания — один из методов диагностики состояния трубопроводов. Его применяют наряду с роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников и диагностикой при помощи акустических датчиков", — уточнили на предприятии.

Как во всех случаях ранее, жителей Петербурга попросили не приближаться к местам пролива воды на поверхность и незамедлительно информировать городские службы о случаях прорыва сетей.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону ГУП "ТЭК СПб" проведёт 260 гидравлических испытаний.