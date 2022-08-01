ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:53

В течение недели испытания теплосетей будут проведены в четырёх районах Петербурга

фото ЗакС политика В течение недели испытания теплосетей будут проведены в четырёх районах Петербурга

В период с 1 по 5 августа ГУП "ТЭК СПб" будет испытывать техническую исправность теплосетей в Красносельском, Невском, Кировском и Фрунзенском районах Северной столицы, информирует пресс-служба предприятия.

На время испытаний теплоэнергетики на четверть увеличат давление в трубах. Температура подаваемой воды при этом упадёт до 40 градусов.

"Гидравлические испытания — один из методов диагностики состояния трубопроводов. Его применяют наряду с роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников и диагностикой при помощи акустических датчиков", — уточнили на предприятии.

Как во всех случаях ранее, жителей Петербурга попросили не приближаться к местам пролива воды на поверхность и незамедлительно информировать городские службы о случаях прорыва сетей.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону ГУП "ТЭК СПб" проведёт 260 гидравлических испытаний.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама