МЧС предупреждает петербуржцев о сильных дождях 1 и 2 августа

На Петербург надвигаются ливни, о чём спешат предупредить в региональном управлении МЧС. Ухудшение погодных условий будет наблюдаться 1 и 2 августа.

МЧС в своём предупреждении ссылается на данные, полученные от ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В обозначенный промежуток времени горожан просят по возможности воздержаться от поездок по городу. В случае попадания под сильный дождь петербуржцам рекомендуют не прятаться от него в подземных переходах или других углублённых помещениях.

Отметим также, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов прогнозирует потепление до 28 градусов на нынешней неделе.