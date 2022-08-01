ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:41

Доходы петербуржцев не поспевают за подорожанием жилья

фото ЗакС политика Доходы петербуржцев не поспевают за подорожанием жилья

Средние предлагаемые зарплаты в Петербурге растут заметно медленнее стоимости жилья, пишет 1 августа "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование аналитиков рекрутингового сервиса HeadHunter и платформы по поиску недвижимости "Циан".

Эксперты изучили изменение доступности жилья в крупных городах России в период с 2020 по 2022 годы. Как выяснилось, за это время средние зарплаты в Петербурге выросли на 3%, а стоимость жилья — на 56%. Это максимальный разрыв среди исследованных городов, пишет издание. К примеру, в Москве за это время доходы горожан выросли на 13% при росте стоимости недвижимости на 30%.

По данным исследования, петербургской семье из двух работающих человек придется копить на покупку квартиры средней площадью 54 квадратных метра на вторичном рынке приблизительно 6,1 года. Двумя годами ранее на это им потребовалось бы 4,1 года. К примеру, в Москве этот показатель составляет 6,3 года (двумя годами ранее — 5,5 лет).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама