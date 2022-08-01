Доходы петербуржцев не поспевают за подорожанием жилья

Средние предлагаемые зарплаты в Петербурге растут заметно медленнее стоимости жилья, пишет 1 августа "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование аналитиков рекрутингового сервиса HeadHunter и платформы по поиску недвижимости "Циан".

Эксперты изучили изменение доступности жилья в крупных городах России в период с 2020 по 2022 годы. Как выяснилось, за это время средние зарплаты в Петербурге выросли на 3%, а стоимость жилья — на 56%. Это максимальный разрыв среди исследованных городов, пишет издание. К примеру, в Москве за это время доходы горожан выросли на 13% при росте стоимости недвижимости на 30%.

По данным исследования, петербургской семье из двух работающих человек придется копить на покупку квартиры средней площадью 54 квадратных метра на вторичном рынке приблизительно 6,1 года. Двумя годами ранее на это им потребовалось бы 4,1 года. К примеру, в Москве этот показатель составляет 6,3 года (двумя годами ранее — 5,5 лет).