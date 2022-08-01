Петербургский "Водоканал" пообещал охранять фонтаны в День ВДВ

Во время празднования Дня Воздушно-десантных войск 2 августа ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" организует дежурство специалистов, которые будут следить за соблюдением правил использования фонтанов. Кроме того, предприятие обратилось за помощью в правоохранительные органы.

Жителей города "Водоканал" предупредил, что купание в чашах фонтанов травмоопасно и может привести к поломке дорогостоящего оборудования.

"Предупреждаем, что купание в фонтанах не только опасно, но и негигиенично. Оборотное водоснабжение фонтанов не предусматривает процесса обеззараживания воды: такие требования предъявляются только к бассейнам, предназначенным для купания и занятия спортом", - заявили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Работу фонтанов 2 августа ограничивать не планируется. Однако при обнаружении купающихся фонтаны будут на время отключать.

фото: пресс-служба ГУП "Водоканал"