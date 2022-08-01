ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:38

Петербургский "Водоканал" пообещал охранять фонтаны в День ВДВ

фото ЗакС политика Петербургский "Водоканал" пообещал охранять фонтаны в День ВДВ

Во время празднования Дня Воздушно-десантных войск 2 августа ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" организует дежурство специалистов, которые будут следить за соблюдением правил использования фонтанов. Кроме того, предприятие обратилось за помощью в правоохранительные органы.

Жителей города "Водоканал" предупредил, что купание в чашах фонтанов травмоопасно и может привести к поломке дорогостоящего оборудования.

"Предупреждаем, что купание в фонтанах не только опасно, но и негигиенично. Оборотное водоснабжение фонтанов не предусматривает процесса обеззараживания воды: такие требования предъявляются только к бассейнам, предназначенным для купания и занятия спортом", - заявили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Работу фонтанов 2 августа ограничивать не планируется. Однако при обнаружении купающихся фонтаны будут на время отключать.

фото: пресс-служба ГУП "Водоканал"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама