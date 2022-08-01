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Суд в Петербурге запретил интернет-игру для мальчиков

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил интернет-игру для мальчиков

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело о признании размещенной в интернете информации запрещенной к распространению в России, известила 1 августа объединенная пресс-служба городских судов. Административный иск прокурора касался размещенной в Сети игры "Ломай меня полностью".

Иск надзорного ведомства был возбужден после проверки в интернете. "Осмотром установлено, что на указанной интернет-странице содержатся материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих", — приводит позицию прокуратуры судебная пресс-служба. Та полагает, что игра способна отрицательно повлиять на детскую психику и нанести вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию несовершеннолетних.

Суд с позицией прокуратуры согласился и признал игру информацией, распространение которой в России запрещено. Сама игра позиционируется создателями как предназначенная для мальчиков, смысл ее заключается в нанесении ущерба персонажу.


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