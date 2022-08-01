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Новости 15:14

В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за дождя

фото ЗакС политика В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за дождя

Дождь в Петербурге стал причиной объявления "оранжевого" уровня погодной угрозы, передает в понедельник пресс-служба городского правительства.

"По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 1 августа до 09 часов 2 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного дождя", — говорится в сообщении.

В Смольном уточнили, что "оранжевый" уровень угрозы подразумевает "опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий".

Петербургское правительство попросило автовладельцев соблюдать осторожность при вождении и по возможности отказаться от поездок. Внимательность также попросили проявлять и пешеходов.


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