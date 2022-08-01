Росавиация запросила средства на поддержание закрытых аэропортов юга страны

Росавиация обратилась в правительство с просьбой о предоставлении 2,4 миллиарда рублей в III квартале 2022 года на оказание поддержки закрытым аэропортам в южных и центральных регионах, сообщила 1 августа пресс-служба агентства.

Речь идет об 11 аэропортах страны, закрытых с начала спецоперации на Украине. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщили в Росавиации, на выплаты аэропортам с марта по июнь было выделено 3,1 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда рублей были переведены в мае за первые два месяца весны, остаток планируется перевести в августе.

Всего к началу августа агентство перечислило аэропортам и авиакомпаниям 54 миллиарда рублей по программам субсидирования за внутренние пассажирские перевозки, компенсации за выпадающие из-за санкций доходы на внутренних и внешних рейсах, а также за простой закрытых аэропортов. Кроме того, еще 2,9 миллиарда рублей будут выплачены четырем грузовым авиакомпаниям. Общий бюджет четырех программ господдержки авиаотрасли составляет 125,5 миллиарда рублей.