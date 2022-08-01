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Новости 1 августа, 17:36

Генпрокуратура признала "нежелательным" британский фонд Calvert 22*

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала "нежелательным" британский фонд Calvert 22*

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной организацией" сотрудничавший с петербургским Эрмитажем британский фонд Calvert 22*, чьим попечителем являлся Алексей Кудрин, сообщается на сайте ведомства.

В числе партнёров фонда — галерея Тейт Модерн, музей Виктории и Альберта, Неделя моды в Лондоне, Лондонский книжный фестиваль и Государственный Эрмитаж.

В 2017 году фонд Calvert 22* в партнерстве с Эрмитажем проводил в Лондоне двухдневную конференцию The Museum After the Revolution, которая была посвящена музеям и их коллекциям с 1917 года по сегодняшний день.

Кудрин стал попечителем фонда в 2013 году.

*Фонд Calvert 22 признан Генпрокуратурой нежелательной организацией


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