Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Новая вкладка"

Редакция проекта "Новая вкладка" 1 августа сообщила о блокировке своего сайта по требованию Роскомнадзора.

Издание запустили 24 мая. Журналисты из разных регионов России писали о том, как изменилась жизнь в провинции за последнее время.

В редакции заявили, что поводом для блокировки стало интервью с депутатом из республики Тува, который осудил специальную военную операцию в Украине и уехал из России.

"Новая вкладка" намерена и дальше продолжать свою деятельность. Читателям предложили подписаться на почтовую рассылку издания.