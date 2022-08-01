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Новости 1 августа, 17:39

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Новая вкладка"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Новая вкладка"

Редакция проекта "Новая вкладка" 1 августа сообщила о блокировке своего сайта по требованию Роскомнадзора.

Издание запустили 24 мая. Журналисты из разных регионов России писали о том, как изменилась жизнь в провинции за последнее время.

В редакции заявили, что поводом для блокировки стало интервью с депутатом из республики Тува, который осудил специальную военную операцию в Украине и уехал из России.

"Новая вкладка" намерена и дальше продолжать свою деятельность. Читателям предложили подписаться на почтовую рассылку издания.


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