Борьба за уступки: Московский опыт сопротивления реновации

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Реновация хрущевок в Петербурге делается по лекалам Москвы. Столица стала пилотным регионом России, в котором решили массово сносить типовые дома 1950-1970-х годов под новое жилье. Местные жители тоже собирались во дворах, подписывали петиции и смогли в итоге добиться небольших изменений закона. ЗАКС.Ру попросил противников реновации из Москвы дать советы петербуржцам.

Елена Шувалова, депутат Мосгордумы, единственная в МГД проголосовала против постановления о поддержке реновации:

- Когда все это безобразие начиналось в Москве, еще была возможность выйти на публичное мероприятие. В 2017 году прошел грандиозный митинг. По некоторым оценкам, до 80 тысяч человек на него вышли. Благодаря в том числе и этому митингу мы добились, что в Москве хотя бы переселять решили в тот же район, где находился попавший под снос дом.

Что можно посоветовать сейчас? Сопротивляться как только можно, я считаю. Нужно действовать всеми доступными методами: письма, встречи… Необходимо привлекать всех депутатов, каких только возможно. Безусловно, нужно показать массовость, что люди всё понимают. Я считаю, что это захват "лакомых кусочков". У меня есть примеры домов, которые требуют расселения, но их не расселяют, а в других местах, где более "лакомые" земли, расселяют практически насильно.

Сейчас важно не успокаиваться. Потом будет поздно. Именно сейчас надо протестовать. Я могу призывать делать это только в рамках закона. Но все равно законных способов осталось много. Хотя бы просто завалить [чиновников] письмами. Но даже в этом нужны координация и общая стратегия, чтобы не каждый писал сам по себе.

Действительно, в закон о реновации в Москве в итоге были внесены изменения. Но люди очень недовольны, поскольку в новых домах только часть квартир заселяется старым жильцами, остальное идет на продажу. Якобы эти деньги идут в фонд реновации. Люди жалуются, что им дают не равнозначные квартиры, несмотря на все обещания. Хотя в законе говорится, что должны быть равнозначные, они [застройщики] порой говорят, что у них таких нет.

Но это только одна проблема. Есть еще. Люди жили рядом с зеленой зоной, они привыкли к определенной территории, а потом были вынуждены от этого отказываться. Да и сами по себе дома не равнозначны.

Я категорический противник не в принципе улучшения жилищных условий, а того, как это делается. Если мы говорим о частной собственности, надо говорить о добровольности. Нельзя насильно выселять людей, если они этого не хотят. Столько лет кричали, что советская власть что-то не так делала, что теперь будут свобода и демократия. Где свобода, где демократия и где защита частной собственности?

Юлия Галямина, политик, журналистка, общественная деятельница:

- Начинать нужно с конкретных требований. Просто отменить всё нафиг - это вряд ли получится. Что нам, москвичам, удалось сделать, так это улучшить закон так, чтобы дома, которые хотели из программы выйти, сделали это. А самое важное - это переселение в тот же район, в котором дом сносят.

Важная задача - информирование граждан о том, что происходит. Делать это нужно не только через соцсети. Нужен костяк активистов, который будет рассказывать своим соседям обо всех угрозах. Нужно показывать негативный опыт Москвы и позитивный тоже - то, чего люди добились.

Нужно, чтобы всё это шло не от политических активистов, которых все знают, а чтобы власть почувствовала, что это волнует самых простых петербуржцев, людей, которые раньше не занимались никакой политикой, никакой общественной жизнью. Понятно, что митинги сейчас вряд ли проведешь, но совместные действия тоже необходимы. Возможно, чтобы люди по домам подписи под бумажными петициями собирали.

После внесения поправок закон о реновации в Москве стал гораздо лучше. Но он, конечно, устроил не всех, осталось много недостатков. К сожалению, так и не появилось ограничение по высотности домов. Устно Сергей Собянин обещал, что высотность будет не больше 14 этажей, а на самом деле это не так совсем. Достаточно проблем связано с точечной застройкой - новые дома ставят прямо окна в окна к старым и людям неудобно жить. Самое главное - это вопрос земли. Люди, которые получают новые квартиры в Москве, они не получают земельный участок, то есть по сути лишаются главного ресурса.

Александр Замятин, депутат муниципального округа Зюзино:

- Зюзино, где я депутат, очень пятиэтажный район. Мы тоже делали встречи и сформулировали на них шесть поправок в федеральный законопроект [о реновации в Москве]. Три из шести были приняты: о том, что переселение должно быть в черте района, о возможности выбрать квартиру при наличии выбора и об уточнении понятия равнозначности жилья.

Наверное, стоит начать с информирования. Если активные граждане не будут рассказывать соседям о сути законопроекта, то им об этом расскажут только власти. А они заинтересованы в том, чтобы "продавать" этот законопроект, выставлять его в лучшем свете. Надо идти по соседям, делать встречи, говорить. После того, как вы рассказали, важно дать людям пространство для действий. Вы не должны человека оставлять один на один с его возмущением. Человеку нужно дать возможность совершить какое-то политическое действие. Самое простое - тут же предложить подписать петицию. Например, можно предложить подписаться под поправками к закону. Или, раз он уже принят, к тому, какие еще нормативно-правовые акты должны быть зафиксированы.

Аудитории есть разные. Есть люди, которые принимают только одно радикальное требование - всё откатить назад. Этим людям бесполезно предлагать что-то промежуточное. Если вы им демонстрируете, что не такое требование выставляете, то они от вас отваливаются, вы их теряете как часть своей коалиции. И есть аудитория, которая такое радикальное требование считает слишком популистским и нереалистичным. Ей наоборот важно дать выполнимое, реалистичное предложение. Политическое искусство заключается в том, чтобы составить коалицию из этих людей с совместимыми, но разными по радикальности уровнями требований.

Результатом поднявшегося в Москве общественного движения стали важные уступки. Но всех проблем это не решило. Самая главная - это проекты застройки. Эти проекты утверждались без публичных слушаний, потому что были приняты специальные поправки в градостроительное законодательство, по которым публичные слушания можно заменять так называемыми общественными обсуждениями, что де-факто является голосованием в интернете на сайте мэрии Москвы. Градостроительные проекты прошли совершенно мимо людей. Это удачно для власти совпало с пандемией, когда все сидели по домам, и людей фактически было невозможно информировать. Эта проблема осталась нерешенной.

Сергей Еремеев