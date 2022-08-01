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Новости 1 августа, 17:59

С начала года ГАТИ вынесла почти 10 тысяч представлений за "хаотичное размещение" ТС во дворах

фото ЗакС политика С начала года ГАТИ вынесла почти 10 тысяч представлений за "хаотичное размещение" ТС во дворах

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга с начала текущего года вынесла свыше 9,7 тысяч представлений за "хаотичное размещение транспортных средств" в городских дворах, информирует пресс-служба Смольного. Общая сумма штрафов на сегодняшний день составляет более 100 млн рублей.

Работники ГАТИ ежедневно выявляют случаи неправильной парковки автомобилей - на газонах, детских и спортплощадках, в зоне выгула животных и других непредназначенных для этих целей местах. Также фиксируются случаи оставления машин на местах, примыкающих к мусорным площадкам.

ГАТИ отчиталась о проверке "проблемных" территорий во Фрунзенском, Калининском, Василеостровском, Невском и Приморском районах.

"По результатам проведенного анализа главам 5 районных и 35 местных администраций направлены предложения для разработки проектов благоустройства территорий", - сообщили в инспекции.

По некоторым адресам необходимо установить ограждения газонов либо расширить дополнительные пространства для парковки.

Особенно в ГАТИ отметили несанкционированные парковки на газонах в МО "Финляндский округ" на Маршала Блюхера, 29. Администрации муниципалитета выдан ордер на благоустройство близлежащей территории.


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