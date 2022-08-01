Беглов объявил промышленность "одним из главных факторов стабильности" городской экономики

Петербург держит удар западных санкций, а доходы города растут, способствуя его развитию, поведал 1 августа губернатор Александр Беглов слушателям "Радио России" в ходе своего традиционного выступления с подведением итогов предыдущей недели.

"Промышленность Петербурга продолжает развиваться. Индекс промышленного производства за первое полугодие 2022 года у нас составил 105 %. Это выше среднего по России", — сообщил Беглов. Признав наличие проблем в некоторых сферах, включая автомобильную, он добавил, что их "компенсирует рост других отраслей — пищевой промышленности, металлургии, машиностроения".

"В первом полугодии 2022 года промышленность стала одним из главных факторов стабильности экономики Петербурга и внесла важный вклад в уверенный рост доходов города", — проинформировал радиослушателей глава города. По его словам, региональный бюджет получил в первом полугодии 626 миллиардов рублей, что соответствует 70 % от запланированных поступлений за год.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы Петербурга увеличились на 72 % или на 262 миллиарда рублей, — продолжил Беглов. — В сложных условиях мы достойно держим удар западных санкций. Экономика и финансы города показали свою устойчивость, Петербург — один из лидеров по принятию антикризисных мер в России". По заявлению губернатора, высокие доходы в бюджет позволяют городскому правительству "выполнять все социальные обязательства перед петербуржцами, обеспечивать движение города вперед и формировать резервы".