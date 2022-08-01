Папа римский намерен посетить Петербург

Папа римский Франциск рассчитывает прибыть в Россию весной 2023 года, сообщило 1 августа РИА "Новости" в своем Telegram-канале. Агентство сослалось на слова председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который поддерживает контакт с понтификом.

По заявлению Севастьянова, в России Франциск рассчитывает посетить несколько православных святынь, включая Успенский собор в Кремле и церковь святого папы римского Мартина I в Москве, а также посетить Третьяковскую галерею. Также он бы хотел приехать в Петербург, чтобы пройти по следам писателя Федора Достоевского.

"Он сказал мне, что в отставку он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил", — резюмировал Севастьянов.