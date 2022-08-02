В Ленобласти силами ОМОН задержали директора "Водоканала" Бокситогорска и его предполагаемых подельников

Сотрудники управления экономической полиции по Петербургу и Ленобласти задержали 14 человек, которые могут быть причастны к мошенничеству с субсидиями на полмиллиона рублей: главным подозреваемым, пишет "Фонтанка", называют директора МУП "Водоканал" Бокситогорска.

У фигурантов разбирательства с утра прошли обыски. Речь идёт об уголовном деле о получении незаконных субсидий и уклонении от уплаты налогов. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 525 тысяч рублей.

По информации полицейского главка, организатором преступления является 46-летний директор муниципального предприятия Бокситогорска, также установлены ещё 13 его предполагаемых подельников.

Задерживать всех приходил ОМОН.

Днём ранее 47news писал о задержании директора бокситогорского МУП "Водоканал" Руслана Гагиева. По предварительным данным, по версии следствия, он мог являться бенефициаром трёх компаний: "ЛесИнвестСтрой", "Универсал" и "ОблСпецСтрой", которые в 2018-2019-х годах получали субсидии по госпрограмме "возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства".

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для участников разбирательства.