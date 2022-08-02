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Новости 10:53

Тихвинский вагоностроительный завод возобновил работу после 2,5 месяцев простоя

фото ЗакС политика Тихвинский вагоностроительный завод возобновил работу после 2,5 месяцев простоя

Подконтрольный ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (НПК ОВК) Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) возвратился к своей привычной деятельности после 2,5 месяцев простоя, передаёт "Коммерсант".

Как сообщается в социальных сетях ТВСЗ, загружать производственные мощности будут поэтапно. Такое же решение принято и в отношении персонала, вводить который будут, учитывая технологическую специфику производства полного цикла, отгрузки комплектующих и плана по реализации готовой продукции.

В то же время в пресс-службе администрации Ленобласти заявили, что штатное количество работников на площадке ТВСЗ будет задействовано на протяжении месяца.

По предварительным данным, российские клиенты смогут получить заказанные ранее полувагоны, хопперы и лесовозы уже в августе.


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