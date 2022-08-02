Тихвинский вагоностроительный завод возобновил работу после 2,5 месяцев простоя

Подконтрольный ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (НПК ОВК) Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) возвратился к своей привычной деятельности после 2,5 месяцев простоя, передаёт "Коммерсант".

Как сообщается в социальных сетях ТВСЗ, загружать производственные мощности будут поэтапно. Такое же решение принято и в отношении персонала, вводить который будут, учитывая технологическую специфику производства полного цикла, отгрузки комплектующих и плана по реализации готовой продукции.

В то же время в пресс-службе администрации Ленобласти заявили, что штатное количество работников на площадке ТВСЗ будет задействовано на протяжении месяца.

По предварительным данным, российские клиенты смогут получить заказанные ранее полувагоны, хопперы и лесовозы уже в августе.