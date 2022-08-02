ФАС стала быстрее реагировать на необоснованные прогнозы о росте цен

В России вступил в силу нормативный акт, по которому Федеральная антимонопольная служба ускорила срок выдачи предостережений за публичные и необоснованные прогнозы о росте цен до одного рабочего дня. Об этом говорится на сайте ведомства. Таким образом, максимальное время реагирования сократилось в десять раз, что призвано предотвратить потенциальные нарушения в сфере антимонопольного законодательства.

В частности, ФАС полагает, что ничем не подкрепленные заявления о подорожании товаров и услуг способствуют согласованным действиям участников рынка и могут восприниматься ими как руководство к действию.

В ведомстве отмечают, что практика выдачи подобных предостережений имеет точечное применение: "они выдаются только в адрес должностных лиц хозяйствующих субъектов, высказывания которых могут оказывать негативное влияние на рынок".