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Новости 11:23

Помощник Медведева: Пост про "Казахстан – искусственное государство" опубликовали после взлома страницы экс-премьера

фото ЗакС политика Помощник Медведева: Пост про "Казахстан – искусственное государство" опубликовали после взлома страницы экс-премьера

Пост в соцсети "ВКонтакте", размещённый на странице экс-президента РФ Дмитрия Медведева и вызвавший неоднозначную реакцию пользователей, был опубликован в результате взлома страницы, заявил РИА "Новостям" его помощник. Последняя заметка, отметил он, лично оставленная Медведевым, касалась Дня ВМФ.

"Последний пост во "ВКонтакте", опубликованный Медведевым, был про ВМФ – а с тем, кто вчера взломал его страницу и публиковал другой пост, разберутся администрация соцсети и те, кому положено", - заявил помощник экс-премьер-министра РФ.

Каким образом удалось взломать страницу заместителя председателя Совета безопасности России, помощник не уточнил.

В посте, который был удалён спустя 10 минут после опубликования, говорилось, что Казахстан и Грузия обязаны своему суверенному появлению только Российской империи. Грузия, утверждалось в заметке, якобы вообще не существовала до XIX века, а Казахстан и вовсе является "искусственным государством". Кроме того, в тексте заявлялось, что Россия пойдёт "в следующий поход для восстановления границ нашей Родины".


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