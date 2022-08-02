На территории "Адмиралтейских верфей" тушат пожар

В Петербурге на территории "Адмиралтейских верфей" произошёл пожар: по предварительным данным, загорелся корабль "Механик Маслак", пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

Пламя пытаются погасить как с воды, так и с берега, на месте работают несколько пожарных расчётов. По словам очевидцев, пребывавшие на борту рабочие оперативно успели покинуть судно.

В пресс-службе "Адмиралтейских верфей" в разговоре с "Фонтанкой" подтвердили факт пожара, однако не стали уточнять, действительно ли горит корабль.

78.ru пишет, что пламя охватило одно из помещений строящегося рыболовного траулера. О пострадавших не сообщается.