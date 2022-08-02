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Новости 12:32

Расширение въезда в Колпино потребует привлечения 1,3 млрд рублей

фото ЗакС политика Расширение въезда в Колпино потребует привлечения 1,3 млрд рублей

На сайте госзакупок появился заказ на строительные работы, призванные расширить Колпинское шоссе с двух полос до четырех. Речь идет об участке, соединяющем перекресток с Софийской улицей и перекресток с улицей Танкистов. На закупку, опубликованную комитетом Смольного по госзаказу, обратила внимание газета "Деловой Петербург". Заявки на конкурс от компаний принимаются до 24 августа, стартовая (максимальная) цена контракта составила 1 млрд 313,1 млн рублей.

Дорожные работы затронут площадь 43 тысяч кв. метров и должны будут закончиться в мае 2024 года.

Ранее, как отмечает газета, был проведен конкурс на расширение шоссе в сторону Славянки, в котором участвовал один поставщик - АО "Трест". С ним должны подписать контракт на сумму 910,3 млн рублей.


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