"Москва, Сочи, Анталья": В Пулково назвали самые популярные направления летних полётов

Администрация петербургского аэропорта Пулково рассказала о самых популярных направлениях полётов, которые выбирают для себя местные жители и гости города, делится пресс-служба комитета по транспорту.

По России туристы выбирали для себя такие города для путешествий, как Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Архангельск и Самара.

Среди международных городов лидерами по популярности стали: Анталья, Стамбул, Минск, Ош, Дубай, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Даламан и Бодрум.

Напомним, что в России по-прежнему действует временное ограничение на полёты в аэропорты юга страны. Кроме того, после начала военной спецоперации Европа закрыла своё воздушное пространство для отечественных авиакомпаний.