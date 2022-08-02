Новый корпус НИИ имени Джанелидзе обещают открыть до конца года

Долгожданный новый корпус НИИ имени Джанелидзе в Купчино должны достроить и ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом сообщает сайт телеканала "Санкт-Петербург" со ссылкой на вице-губернатора Алексея Корабельникова, который 2 августа осмотрел строящийся объект совместно с директором НИИ Вадимом Мануковским и главой Фрунзенского района Константином Серовым. Корабельников подчеркнул, что Смольный уже выделил на возведение здания, продолжающееся с 2019 года, 2,8 млрд рублей.

Отметим, что работы в новом корпусе НИИ призывал ускорить губернатор Александр Беглов еще в январе 2021 года. Тогда он даже обещал наградить орденами исполнителей, если бы те закончили стройку прошлой осенью. Ранее дедлайном был обозначен декабрь 2021 года. Подрядчиком выступает компания "БалтИнвестСтрой".