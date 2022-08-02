ВС РФ признал батальон "Азов"* террористической организацией

Верховный суд Российской Федерации решил признать украинский нацбатальон "Азов"* террористической организацией, сообщает РИА "Новости".

"Признать батальон "Азов"* террористической организацией и запретить её деятельность на территории России", - пришёл к соответствующему решению судья.

В отношении бойцов "Азова"* в РФ неоднократно возбуждались уголовные дела. Отныне члены данного нацбатальона могут привлекаться к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации со сроками до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что российские госСМИ часто сообщают о якобы имеющем место быть деструктивном поведении "азовцев"*: к примеру, сегодня ТАСС со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгия Волкова писал, что бойцы данного подразделения якобы практикуют людоедство.

* Запрещённая в России террористическая организация