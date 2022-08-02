Движение по городской дамбе между Кронштадтом и Горской ограничено до конца августа

На протяжении почти трёх недель на петербургской дамбе будет ограничено движение между Кронштадтом и Горской, информирует пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС)

На участке от 134 до 135 км КАД стартовал ремонт плит разделительной полосы моста водопропускного сооружения В-4. По это причине на срок до 20 августа на обозначенном отрезке автомагистрали вводят ограничение движения по левым полосам внешнего и внутреннего кольца КАД.

Указывается, что ограничения будут действовать 24 часа в сутки. в КЗС обращают внимание водителей на установленные временные дорожные знаки, а также просят их своевременно перестраиваться на незанятые полосы.