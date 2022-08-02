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Новости 16:48

За вырубку деревьев в Выборгском районе оштрафовали гаражный кооператив

фото ЗакС политика За вырубку деревьев в Выборгском районе оштрафовали гаражный кооператив

Природоохранная прокуратура Петербурга добилась привлечения к административной ответственности владельцев гаражного кооператива в конце улицы Композиторов, о чем сообщается на сайте ведомства. Ответчиком в суде выступил гаражно-строительный кооператив "Южный", которому после реорганизации ГСК "Северо-Южный" были переданы права предприятия.

Речь идет о правонарушении, которое датируется прошлой весной: тогда в отсутствие порубочного билета на территории гаражей велись строительные работы, сопровождавшиеся вырубкой 72 квадратных метров зеленых насаждений.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили в 57 тысяч рублей. Суд согласился с оценкой прокуратуры и взыскал всю сумму с организации.


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