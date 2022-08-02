В 2022 году Ленобласть отправит подшефному Енакиево 1,2 млрд рублей

В течение нынешнего года Ленинградская область планирует выделить подшефоному Енакиево в ДНР 1,2 млрд рублей, уведомил региональный глава Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции, пишет "Деловой Петербург".

Обозначенная сумма, отметил губернатор, не затронет деньги, выделенные на реализацию региональных и федеральных программ. Речь, по словам Дрозденко, идёт только о средствах, выделенных на техническое оснащение различных региональных ведомств, которые не были вовремя освоены.

"Мы не решаем вопросы за счёт региональных программ — это было бы неправильно. Мы бережно относимся к бюджетным деньгам и приняли очень простое решение. По программам, особенно которые касались технического оснащения, переоснащения государственных учреждений, комитетов, был объявлен дедлайн. И если процедуры не проведены, средства изымаются в резервный фонд губернатора, откуда направляются на помощь Енакиево", — приводит "ДП" заявление Дрозденко.

Из 1,2 млрд рублей 756 млн потратят на воссоздание городской инфраструктуры Енакиево, а также на улучшение бытовых условий горожан: бурение скважин, установку освещения, монтаж новых котлов в котельных, замену теплосетей и другие нужды. Ещё 100 млн уйдёт на приобретение нового медицинского оборудования.