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Новости 18:14

Telegram хотят оштрафовать на сумму до 4 млн рублей

фото ЗакС политика Telegram хотят оштрафовать на сумму до 4 млн рублей

Роскомнадзор составил протокол в отношении мессенджера Telegram из-за неудаления контента, запрещенного на территории РФ (ч.2 ст. 13.41 КоАП), передает "Интерфакс". Материалы дела принял к рассмотрению суд в Москве, заседание должно состояться 16 августа.

При обвинительном решении суда администрацию сервиса могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей.

Отметим, что зарубежные IT-компании по искам Роскомнадзора регулярно штрафуют с января 2021 года. Если в прошлом году ведомство подавало иски преимущественно из-за отказа соцсетей удалять информацию о несогласованных митингах, то в нынешнем году под запрещенной информацией чаще всего понимают контент, связанный с военной спецоперацией на Украине.


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