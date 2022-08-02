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Новости 18:48

В Петербурге Красносельский район вышел в лидеры по вводу жилья в июле

фото ЗакС политика В Петербурге Красносельский район вышел в лидеры по вводу жилья в июле

В июле петербургские строители ввели в эксплуатацию свыше 163 тысяч кв. метров жилья: в общей сложности это составляет 12 многоквартирных домой на 3 717 квартир, а также 89 объектов частного строительства, отчитались в Смольном.

По состоянию на 1 августа текущего года годовой план по вводу жилья в регионе выполнен на 63%. Лидирует по темпам ввода Красносельский район, где было сдано почти 86 тысяч жилых "квадратов", то есть 4 дома на 2 395 квартир.

"Серебро" досталось Выборгскому району, в котором построили 4 дома на 1 106 квартир (45,6 тысяч кв. метров). Третье место за Приморским районов, где ввели в эксплуатацию 3 дома на 168 квартир (8,7 тысяч кв. метров).

Наконец, в Колпинском районе в июле завершили строительство школы на 375 мест, в Выборгском сдали детсад на 220 мест, в Московском - бизнес-центр и несколько магазинов.

В июне в лидерах по темпам ввода жилья был Красногвардейский район.


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