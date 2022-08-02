Завод Unilever в Петербурге продолжит работу после ухода производителя Lipton

Петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников прояснил ситуацию с компанией Ekaterra, производящей чай Lipton и Brooke Bond: накануне появились сведения о закрытии ее фабрики в Петербурге до конца года. По данным Корабельникова, эта информация соответствует действительности ввиду нестабильности поставок и других сложностей.

"До конца года на чаеразвесочной фабрике в Санкт-Петербурге будет производиться чай, все сотрудники будут своевременно в индивидуальном порядке проинформированы о сроках завершения трудовых отношений", - рассказал чиновник в своем Telegram-канале.

При этом компания Unilever, в которую до 2021 года входила Ekaterra, продолжит работу в Петербурге в штатном режиме. Речь идет о второй фабрике Unilever, занятой производством бытовой химии, на которой трудятся около ста человек. Все обязательства перед ними продолжат выполняться.

Таким образом, проблемы Ekaterra, в июле проданной CVC Capital Partners Fund VIII, никак не скажутся на работе фабрик и офисов Unilever в России.