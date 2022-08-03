Мариуполь получит 100 автобусов от Петербурга

Петербург передаст городу-побратиму Мариуполю в общей сложности 100 автобусов, сообщила 2 августа пресс-служба губернатора по завершении совместного заседания руководства обоих городов, прошедшего в формате видеоконференции. Также Северная столица восстановит там трамвайное движение.

С начала лета петербургское ГУП "Пассажиравтотранс" отправило в Мариуполь 34 автобуса. Прочие планируется передать городу до конца сентября.

Также Петербург намерен помочь Мариуполю с восстановлением движения трамваев. Рассуждая об этом, губернатор Александр Беглов вспомнил пример блокады Ленинграда. "Сейчас проводится обследование, чтобы начать работы по восстановлению трамвайного движения. Для нашего города трамвай — символ жизни", — заявил он.

Ожидается, что первый восстановленный трамвайный маршрут появится на улицах Мариуполя в 2023 году.