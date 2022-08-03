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Муниципал 10:31

Муниципалитет "Смольнинское" закупил на полмиллиона рублей антишпионского оборудования

фото ЗакС политика Муниципалитет "Смольнинское" закупил на полмиллиона рублей антишпионского оборудования

Администрация МО "Смольнинское" потратила в общей сложности 518 тысяч рублей на приобретение антишпионского оборудования этим летом, сообщил 2 августа проект "Хроники" со ссылкой на сайт госзакупок.

В числе закупок муниципалитета оказались антивирус Касперского, система защиты конфиденциальной информации Dallas Lock и комплекс межсетевого экранирования и VPN "Застава-150".

Как отмечает проект, система Dallas Lock предназначена для защиты сведений вплоть до грифа "совершенно секретно", а производит ее компания "Конфидент", чей гендиректор Егор Кожемяка — выпускник Академии ФСБ. Что касается комплекса "Застава-150", то он позволяет шифровать данные внутри, а сам оборудован защитой от вскрытия корпуса.

Аналогичные программы "Конфидент" поставляет в петербургский Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в библиотеку имени Б. Н. Ельцина, в отделения таможни и Фонда ОМС, сообщают "Хроники". При этом проект уточняет, что ему не удалось найти случаев использования подобных приборов и программ другими петербургскими муниципалитетами.


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