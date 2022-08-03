ЕС хочет внести в нефтяные контракты пункт об отсутствии российских компонентов

Евросоюз выступил с инициативой, согласно которой импортерам нефти предлагается прописывать в торговых договорах пункт об отсутствии российского "следа" в поставляемом сырье. На это обратил внимание "Интерфакс". Повышенная ответственность за получаемый продукт при этом ляжет на экспортера.

В документе указывается, что при поставках нефти смешанного происхождения нероссийская часть поставки не попадет под санкции только в случае, если будет точно установлена ее доля.

"В таком случае допускается ввоз в ЕС ровно той доли нефти, которая не имеет российского происхождения", - гласит текст документа, носящего рекомендательный характер.

С декабря Евросоюз вводит полный запрет на закупки российской нефти, поставляемой морским путем.