Корабельников заявил о снижении безработицы и цен на социально значимые товары

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил 3 августа в своем Telegram-канале о наблюдаемом в городе снижении безработицы. Заявление было сделано по итогам состоявшегося накануне заседания координационной группы по обеспечению экономической и социальной стабильности.

"Тренд на снижение безработицы продолжается. За неделю количество официальных безработных уменьшилось с 17033 до 16912 человек. Количество обращающихся в службу занятости также снижается уже третий месяц кряду", — проинформировал подписчиков чиновник.

По утверждению вице-губернатора, за неделю было трудоустроено 599 петербуржцев, за год получили работу 25 824 горожанина. К настоящему моменту в простое находится 60 предприятий и 9 785 человек, что на 20 предприятий и 1 730 человек меньше, чем неделей ранее, следует из предоставленных Корабельниковым данных. "В режиме неполной занятости 75 компаний (-8 за неделю), 4506 сотрудников (-85 за неделю). Сокращение может быть техническим, связанным с окончанием месяца", — отметил чиновник.

Также, согласно озвученным Корабельниковым данным, за неделю в Петербурге снизились цены на социально значимые товары. В частности, мука подешевела на 60 копеек, сахар на 1,7 рубля, подсолнечное масло на 2,2 рубля, а яйца на 3,7 рубля. В то же время по не входящим в эту группу товарам (например, печенье и сосиски) наблюдается "незначительный рост".

"Растут также цены на детские товары (1,9 %) и детское питание (3 %). Средства личной гигиены, напротив, подешевели в среднем на 2 %", — добавил Корабельников.