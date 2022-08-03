С начала года в Псковской области смертность втрое превысила рождаемость

Псковстат обнародовал данные рождаемости и смертности в регионе, взятые за период с января по май 2022 года и приведенные "Псковской лентой новостей". За отчетный период в области родилось 1 737 человек и скончалось 4 975. Таким образом, за пять месяцев смертей зафиксировали в 2,9 раз больше, чем рождений. В сельской местности этот разрыв больше, чем в городах и поселках городского типа.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года коэффициент рождаемости в регионе упал на 16,9%, достигнув уровня 6,9 человека на тысячу населения. В свою очередь, коэффициент смертности за год уменьшился только на 6,6% и составил 19,7 человек на тысячу населения.