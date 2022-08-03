У петербургского отделения ЛДПР появился новый исполняющий обязанности главы

В руководстве петербургского филиала ЛДПР состоялась кадровая перестановка: по решению председателя партии Леонида Слуцкого исполнять обязанности главы регионального отделения стал Сергей Котельников. Пресс-служба регионального отделения подчеркивает, что его новый руководитель - коренной петербуржец с высшим экономическим образованием, участвовавший в различных избирательных кампаниях.

"Для меня это новый вызов, я уверен, что вместе с крепкой командой Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР, при поддержке руководства партии, мы сможем справиться с актуальными задачами, в том числе, по привлечению новых членов партии в память Владимира Вольфовича Жириновского", - прокомментировал Котельников свое назначение.

Среди первостепенных задач, которыми следует заниматься, продолжая дело Жириновского, петербуржец называет воспитание патриотизма и укрепление в обществе "традиционных культурных и семейных ценностей". Заместитель координатора городского отделения ЛДПР по идеологической работе Максим Стецура рассказал ЗАКС.Ру, что дополнительные муниципальные выборы позволят Котельникову проявить себя.

- Мне с ним удалось поработать, когда я был кандидатом по 211-му округу в Госдуму. Он избирался по 23-му округу в ЗакС. Показал очень хороший результат в этом плане. Сейчас такие небольшие выборы. Для нового исполняющего обязанности координатора это такая тренировка, можно сказать. Самое время попробовать себя, - рассказал Стецура.

Он отметил, что Василий Власов, занимавший пост исполняющего обязанности руководителя до 18 июля, был направлен в Петербург для подготовки к муниципальной реформе, которой пока так и не произошло. Кроме того, сейчас Власов занят работой с молодежью и поддержкой Донбасса.