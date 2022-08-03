В России повторилась недельная дефляция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 23 по 29 июля. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,14%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 11,16%.

Из продовольствия ни один из видов товаров не подорожал за неделю более чем на один процент. Наибольший рост в розничной цене показали мясные консервы для детского питания (+0,65%), баранина (+0,47%), конфеты (+0,43%), чай (+0,34%) и говядина (+0,26%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю картофель (-7,85%), свекла (-7,06%), морковь (-6,13%), капуста (-5,24%), бананы (-4,35%), огурцы (-4,12%), помидоры (-2,52%) и яблоки (-2,06%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали шампунь (+0,89%), зубная паста (+0,6%), спички (+0,44%), смартфоны (+0,4%) и пеленки для младенцев (+0,32%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 15,3%, а продовольственная – 16,61%.