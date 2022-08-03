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Новости 20:54

Переулок у станции метро "Купчино" обещают достроить до конца года

фото ЗакС политика Переулок у станции метро "Купчино" обещают достроить до конца года

Петербургские чиновники рассчитывают закончить работы в строящемся Шекснинском переулке на юге города до конца нынешнего года, о чем пишет строительное издание "Канонер". Дорогу предстоит проложить до Витебского проспекта, по другую сторону которого располагается один из выходов станции метро "Купчино", и таким образом соединить его с проспектом Космонавтов.

"Работы по устройству выезда из переулка на сгонную полосу Витебского проспекта будут завершены не позднее 30 сентября 2022 года", - рассказал зампред комитета по строительству Александр Постраш.

Он добавил, что движение автомобилей откроется к концу года. При этом издание отмечает, что на объекте не наблюдается каких-либо работ уже несколько последних месяцев.

В советские годы на месте переулка находился пруд. Его последний остававшийся фрагмент ради прокладывания полукилометровой дороги засыпали в начале нынешнего десятилетия.


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