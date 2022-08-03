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Новости 21:07

В двух российских столицах откроются магазины duty free для дипломатов

фото ЗакС политика В двух российских столицах откроются магазины duty free для дипломатов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предписывающее организовать в Москве и Петербурге беспошлинную торговлю для дипломатических представительств, дипломатов и членов их семей. Обслужить посетителей смогут только при предъявлении удостоверения.

"Коммерсант" обратил внимание на то, что для крупной закупки алкоголя на мероприятие необходимо подавать заявку, подписанную главой диппредставительства. Рассчитываться в таких магазинах можно будет за рубли, доллары или евро.

Постановление должно будет вступить в силу в конце августа.


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