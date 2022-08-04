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Новости 10:43

Осенью в Петербург поступят более 60 новых автобусов

фото ЗакС политика Осенью в Петербург поступят более 60 новых автобусов

Государственное унитарное предприятие "Пассажиравтотранс" Петербурга заключило контракты на поставку очередной партии автобусов: так, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту, до конца октября в Северную столицу приедут 63 автобуса вместимостью не менее 97 человек. Маршруты, на которые поставят новую технику, определят позднее. 

Автобусы будут низкопольными, оборудованы механизмами для провоза маломобильных граждан, а также иметь встроенные системы для комфортных и безопасных поездок. 

Отмечается, что "Пассажиравтотранс" продолжит последовательно приобретать ещё больше новых автобусов. В этом году предприятие купило 83 единицы техники, 48 из которых работают на газу.

"За последние 5 лет на маршруты перевозчика  вышли почти 900 единиц нового подвижного состава", - заключили в комтрансе.


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