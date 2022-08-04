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Новости 11:33

Хинштейн похвалился, что только после его заявления силовики задержали москвичку, сорвавшую Z с храма

фото ЗакС политика Хинштейн похвалился, что только после его заявления силовики задержали москвичку, сорвавшую Z с храма

Депутат Государственной думы от "Единой России" Александр Хинштейн известил у себя в Telegram-канале, что только после его обращений к Генеральному прокурору и министру внутренних дел подмосковные силовики задержали жительницу столицы Елизавету Смирнову, которая сорвала наклейку "Zа наших!" со стенда, стоящего рядом с храмом Михаила Архангела в селе Бушарино.

Инцидент, возмутивший единоросса, произошёл ещё в середине июня. Смирнова приехала в храм с экскурсией. Уходя, она заметила на информационном стенде наклейку с "патриотической" Z на фоне и решила её убрать.

После этого местный церковный приход подал жалобу о порче имущества в одно из отделений подмосковной полиции, однако процесс не шёл с быстротой, на которую надеялся Хинштейн, поэтому он взял дело в свои руки.

Как итог, Смирнову задержали. На данный момент она даёт объяснения в отделе. Грозит ли ей составление протокола, пока неизвестно.


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