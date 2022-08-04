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Новости 12:22

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа

фото ЗакС политика Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа

В пятницу, 5 августа, президент РФ Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, информирует пресс-служба Кремля.

Ожидается, что в ходе двусторонней дискуссии лидеры обсудят вопросы дальнейшего экономического сотрудничества и расширения торгового взаимодействия, а также поговорят о совместных проектах в энергетической сфере.

"Стороны также проведут обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - уточнили в администрации президента РФ.


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