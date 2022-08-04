Суд прекратил производство по апелляции петербурженки, которая желала сохранить iPhone после откровенной фотосессии

Октябрьский райсуд Петербурга прекратил производство по апелляционной жалобе местной жительницы Ирины Волковой, которая ранее была приговорена к обязательным работам по делу о нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч.1 ст.148 УК), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Летом 2020 года Волкова провела откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора и выложила её в соцсети. По версии суда, тем самым она могла оскорбить чувства верующих. Как итог, Волковой назначили 180 часов обязательных работ.

С апелляцией петербурженка обратилась в суд только для того, чтобы попытаться спасти iPhone 12, который было постановлено уничтожить как вещдок по делу.

Позднее Волкова передумала и от апелляционной жалобы отказалась. В четверг, 4 августа, суд производство прекратил.