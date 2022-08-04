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Новости 12:53

Суд прекратил производство по апелляции петербурженки, которая желала сохранить iPhone после откровенной фотосессии

фото ЗакС политика Суд прекратил производство по апелляции петербурженки, которая желала сохранить iPhone после откровенной фотосессии

Октябрьский райсуд Петербурга прекратил производство по апелляционной жалобе местной жительницы Ирины Волковой, которая ранее была приговорена к обязательным работам по делу о нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч.1 ст.148 УК), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Летом 2020 года Волкова провела откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора и выложила её в соцсети. По версии суда, тем самым она могла оскорбить чувства верующих. Как итог, Волковой назначили 180 часов обязательных работ.

С апелляцией петербурженка обратилась в суд только для того, чтобы попытаться спасти iPhone 12, который было постановлено уничтожить как вещдок по делу.

Позднее Волкова передумала и от апелляционной жалобы отказалась. В четверг, 4 августа, суд производство прекратил.


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