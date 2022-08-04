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Новости 13:18

Операторы службы "112" в июле получили почти 290 тысяч звонков от петербуржцев

фото ЗакС политика Операторы службы "112" в июле получили почти 290 тысяч звонков от петербуржцев

В июле петербуржцы звонили по номеру службы "Система-112" более 288 тысяч раз, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. В среднем ежесуточно службе поступает чуть более 9 тысяч вызовов. Пикового значения показатель достиг 1 июля, когда было обработано 10,7 тысяч звонков.

Из общего количества обращений 74 тысячи касались вызова скорой помощи, 76 – полиции, в пожарные службы – более 7 тысяч и около 3 тысяч – в службу газа. Порядка 17 тысяч звонков требовали реагирования сразу нескольких оперслужб.

В комитете напомнили, что вызовы на службу "112" являются бесплатными и доступны для горожан даже при нулевом балансе на счету телефона.


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