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Новости 13:45

Baza: ФСБ задержала главу экономического отдела УВД по СВАО Москвы во время получения взятки

фото ЗакС политика Baza: ФСБ задержала главу экономического отдела УВД по СВАО Москвы во время получения взятки

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО, 43-летнего полковника Александра Басова, пишет Telegram-канал Baza. Силовик попался в руки коллегам во время получения взятки.

По предварительным данным, Басов мог требовать с начальника столичного городского центра дезинфекции Михаила Пикельного 5 млн рублей за прекращение бюджетных проверок в отношении руководимой им компании. Пикельный на встречу согласился, однако пришёл не один, а в компании сотрудников ФСБ и УСБ МВД, которые схватили Басова во время передачи денег.

На данный момент глава экономического отдела полиции пребывает на допросе в Следственном комитете.


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