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Новости 14:55

Власти Эстонии решили избавиться от всех советских памятников в стране

фото ЗакС политика Власти Эстонии решили избавиться от всех советских памятников в стране

Власти Эстонии решили устранить из публичного пространства все мемориалы, которые были установлены в стране в период пребывания в составе СССР, передаёт "Интерфакс". Постановление было принято во время заседания правительства республики в четверг, 4 августа.

По словам эстонского премьер-министра Каи Каллас, на сегодняшний день в республике количество "мемориалов с символикой оккупационной власти" составляет "от 200 до 400".

"Главное решено — красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", — постановила Каллас.

Отдельно премьер затронула тему с памятником танку Т-34, который стоит в Нарве. Свыше 90% местных жителей говорят на русском языке, многие протестуют против сноса монумента. По словам Каллас, "сама Нарва памятник не уберёт", поэтому правительство Эстонии готово взять ответственность на себя и переместить и этот, и другие подобные памятники, "имеющие символическое значение".

В ответ жители Нарвы запустили петицию против сноса танка Т-34.


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