От Петербурга на Украину отправятся три "именных" батальона — "Кронштадт", "Нева" и "Балтика"

Принимать участие в военной спецоперации от Петербурга будут три "именных" батальона — "Кронштадт", "Нева" и "Балтика": всем обещают большую единовременную выплату, льготы и сохранение места работы, сообщается в паблике "Пункт отбора на военную службу по контракту" в соцсети "ВКонтакте".

Подписать контракты сроком от полугода могут только петербуржцы.

"Кандидат, успешно прошедший отборочные мероприятия на военную службу, может рассчитывать на материальную поддержку в виде единовременной выплаты в сумме 300 000 рублей", — указывается в заметке, опубликованной в сообществе.

Отдельно отмечается, что дети участников военной спецоперации получают право на льготное зачисление в вузы и училища.

Петербургским контрактникам изначально предстоит пройти обучение в Луге.