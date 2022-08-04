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Новости 17:40

Часть Дома Фурмана у "Выборгской" ушла с молотка за 193 млн рублей

фото ЗакС политика Часть Дома Фурмана у "Выборгской" ушла с молотка за 193 млн рублей

Частичная приватизация Дома Фурмана, который находится на улице Смолячкова, 15-17, пополнит бюджет Петербурга 193 млн рублей: торги по его продаже прошли в четверг, 4 августа, сообщили в Российском аукционном доме.

С молотка ушли помещения общей площадью более 4,4 тысяч кв. метров. Выкупила их индивидуальная предпринимательница Евгения Клавкина.

Дом Фурмана расположен рядом со станцией метро "Выборгская". Зданию присвоен статус выявленного объекта культурного наследия.

Помещения выставили на торги в середине июля. Изначальная стоимость составляла 107,3 млн рублей.


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