Суды в Петербурге прекратили дела двоих участников пацифистских акций

Суды Петербурга прекратили разбирательства по делам двоих горожан, заведенным после пацифистских протестных акций в марте 2022 года, сообщил 4 августа проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Никиту Сорокина.

В первом случае речь шла о Дарье Баглаевой, задержанной на акции 3 марта. Изначально Фрунзенский районный суд признал ее виновной в участии в несогласованном мероприятии, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры или движению пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), и отправил под арест на пять суток. После обращения в Городской суд Петербурга тот отправил дело на новое рассмотрение. Теперь Фрунзенский райсуд прекратил его рассмотрение ввиду отсутствия состава правонарушения, отметив при этом недопуск защитника к Баглаевой в отдел полиции и на первое рассмотрение дела.

Во втором случае Городской суд отменил решение Красносельского райсуда, оштрафовавшего на 10 тысяч рублей Ивана Бабкина за участие в акции 6 марта. Петербуржцу вменялась организация массового пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Горсуд прекратил его дело в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов