Петербуржцы за неделю в полтора раза чаще жаловались на укусы клещей

За неделю с 28 июля по 4 августа в медучреждения Петербурга обратились 999 человек с жалобами на нападения клещей. Это в полтора раза больше показателей за период с 21 по 27 июля — тогда было зафиксировано 665 обращений.

Из числа пациентов в этот раз 208 оказались детьми в возрасте до 17 лет (неделей ранее — 147).

Непосредственно в черте города случилось 98 случаев присасывания. Из них 40 произошло в Курортном районе, 19 — в Пушкинском и семь — в Выборгском. За неделю зафиксирован один случай заражения клещевым энцефалитом, пострадавший был укушен на территории Киришского района Ленобласти. Также зарегистрировано 19 случаев иксодового клещевого боррелиоза, из которых один пришелся на ребенка младше 14 лет.

Всего с начала сезона с жалобами на укусы клещей в медорганизации Петербурга обратились 12 700 человек, из которых 2 573 — несовершеннолетние в возрасте до 17 лет. В черте Петербурга за это время пострадали 1 449 укушенных клещами. В основном это происходило в Курортном районе (404 случая), в Пушкинском (381) и Приморском районах (138) города.