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Новости 18:59

Почти 70 тысяч петербургских детей съездили на отдых в лагеря по сертификатам

фото ЗакС политика Почти 70 тысяч петербургских детей съездили на отдых в лагеря по сертификатам

Руководительница отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи петербургского комитета по образованию Кира Остапенко сообщила, что горожане 68 тысяч раз за это лето воспользовались сертификатами для компенсации стоимости путёвок в детские лагеря, информирует "Интерфакс".

В этом году учреждения летнего отдыха детей на фоне послабления ковидных ограничений вернулись к полноформатному режиму загрузки. За весь период их работы свыше 100 тысяч ребят из Северной столицы отдохнут на загородных сменах. Первую смену посетили почти 40 тысяч детей, вторую — более 26 тысяч. Скоро завершится третья смена, а на ближайшей неделе стартует четвёртая смена. Отдыхать в лагеря поедут порядка 14-17 тысяч детей.

В текущем году номинал сертификата составил 21 тысячу рублей. Также путёвку в лагерь можно оплатить по федеральной программе кешбэка.


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